В Башкирии из-за клещей в больницы обратились около 1000 человек

По информации ведомства, в Башкирии по состоянию на 6 мая от укусов клещей пострадали 940 человек. Количество пострадавших этом году, отметили в ведомстве, несколько снизилось. В 2019 году от укусов этих насекомых за аналогичный период пострадали 1250 человек.

В комитете сообщили, что пока что случаев заболевания энцефалитом в этом году не зарегистрировано, но напомнили, что на природе необходимо соблюдать меры безопасности и тщательно осматривать себя после прогулок на природе.

Исследовать клеща можно по следующим адресам: