В Башкирии будет принят закон, который защитит сказки и песни

Председатель башкирского парламента Константин Толкачев пояснил, что речь идет о народном фольклоре, сказаниях, праздниках и обычаях, формах танцевального, инструментального, вокального искусства, предметов быта.

По словам Толкачева, закон будет регулировать все явления нематериальной культуры многонациональной республики. Проект поможет сохранить этот пласт, историю предков и передать ее следующему поколению.

Планируется, что будет создан специальный реестр объектов нематериального культурного наследия. При формировании реестра будет учитываться художественная и историческая ценность объектов, их самобытность и угроза исчезновения. Объект должен быть старше 20 лет, решение о его внесении будет вынесено специальной комиссией.