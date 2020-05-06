Шойгу озвучил дату вывода российских военных из Италии

«Завтра приступаем к выводу структур РХБ защиты из Италии. Прошу главу Генерального штаба провести торжественную встречу сводных отрядов», — сказал Шойгу в ходе селекторного совещания.

Также он дал поручение подготовить предложения по поощрению отличившихся военных, медиков и всех, кто проводил работу по дезинфекции в республике, сообщает RNS.