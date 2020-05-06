Шойгу озвучил дату вывода российских военных из Италии

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Минобороны России 7 мая приступит к выводу российских специалистов, помогавших в борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии. Об этом сообщил глава минобороны Сергей Шойгу.
«Завтра приступаем к выводу структур РХБ защиты из Италии. Прошу главу Генерального штаба провести торжественную встречу сводных отрядов», — сказал Шойгу в ходе селекторного совещания.
Также он дал поручение подготовить предложения по поощрению отличившихся военных, медиков и всех, кто проводил работу по дезинфекции в республике, сообщает RNS.
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