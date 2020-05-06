RT и журналист Антон Красовский выпустили фильм о жертвах коронавируса
6 мая, 19:04ОбществоФото: wikimedia.org
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Новый документальный фильм о жертвах COVID-19 вышел в рамках проекта «Эпидемия».
В киноленте рассказывается о тех, кто не смог одолеть болезнь. Например, о режиссере Александре Радове, который заболел вместе с женой, но не смог справиться с осложнениями. Также в фильме рассказывается о том, что эпидемиолог Арпиг Асратян и ее супруг — профессор физики Мишик Казарян скончались в реанимации с разницей в 10 дней.
Отмечается, что во всех этих случаях врачи не смогли выявить заражение коронавирусом на ранней стадии болезни. Пневмонию показывала только компьютерная томография на поздней стадии заболевания, после чего люди уже оказывались в реанимации, пишет RT.
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