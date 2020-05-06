«Россети» выплатят дивиденды на сумму около 23 млрд рублей

Члены совета директоров корпорации 30 апреля провели заочное совещание. В ходе мероприятия они порекомендовали участникам годового общего собрания утвердить решение о выплате дивидендов в размере 17,99 миллиарда рублей, информируют «Новые известия».

Так, по привилегированным акциям «Россетей» советуют выплатить дивиденды в размере 392,8 миллиона рублей из чистой прибыли. Тогда на одну ценную бумагу будет выплачиваться 0,189304 рубля. По обыкновенным акциям рекомендуется платить дивиденды на сумму 17 599,4 миллиона рублей из чистой прибыли. В этом случае на одну ценную бумагу выплатят 0,0885155625 рубля.

Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский рассказал, что за минувшие три года холдинг регулярно повышает свои производственные и финансовые показатели. Помимо этого, ведется работа по повышению инвестиционной привлекательности.

По словам Ливинского, в мае минувшего года сумма дивидендов почти в четыре раза превысила этот показатель за все время существования корпорации. Руководство «Россетей» продолжит работать над увеличением дохода для акционеров. Топ-менеджеры группы компаний продолжат курс на максимальную эффективность решения задач и достижения целей, стоящих перед корпорацией.