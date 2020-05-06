Портфельное предприятие "РОСНАНО" помогло больницам Таганрога

На выделенные средства предприятие закупает лицевые экраны, защитные очки и костюмы, респираторы, медицинские маски, перчатки и антисептики. Три поликлиники и одна больница Таганрога получат средства индивидуальной защиты, предназначенные для обеспечения безопасности медиков и врачей, которые лечат пациентов с коронавирусом. Об этом пишет newstracker.ru.

Гендиректор ООО «Башни ВРС» Петр Спиридонов заявил, что это не последняя благотворительная помощь. Компания находится в постоянном контакте с администрацией Таганрога, советуясь по поводу поддержки местных медучреждений. Пандемия является общим вызовом, и, только объединив усилия, можно справиться с этой проблемой, сказал Спиридонов.

По словам руководителя инвестиционного дивизиона УК «РОСНАНО»

Алишера Каланова, сейчас врачи находятся в зоне риска, поэтому социально ответственный бизнес должен помогать медикам - это меньшее, что можно сделать.

Испанская компания Windar Renovables S.L. является одним из главных акционеров ветроэнергетического предприятия. Ее гендиректор Хусто Аседо сказал, что Испания сильнее многих других стран пострадала от коронавирусной инфекции. Сейчас в России наблюдается пик пандемии, поэтому больницам нужна поддержка местного бизнеса.

По словам директора по работе с энергетическими компаниями ПАО «Северсталь» Дмитрия Горошкова, наивысшей ценностью является забота друг о друге. Предприятия обязаны помочь медперсоналу, который рискует своей собственной жизнью, борясь с распространением коронавируса, отметил он.