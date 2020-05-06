Пилот потерпевшего крушение SSJ назвал свою версию трагедии

По мнению Евдокимова, производитель обязан был доработать эту модель самолета. Тогда их безопасность была бы гораздо выше, сообщает infox.ru.

Пилот отметил, что соответствие лайнера установленным нормам позволило бы не допустить его повторного отделения от поверхности земли из-за проблем с шасси. Испытания посадки с массой больше максимальной посадочной компания-производитель не проводила, указав при этом, что приземление с максимальной взлетной массой возможно.