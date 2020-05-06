Новый фильм с Томом Крузом снимут в космосе

Как сообщает газета “ Известия ”, в съемках фильма будет участвовать также компания Space X Илона Маска и NASA.

Подчеркивается, что фильм не связан с франшизой “Миссия невыполнима”. Имя режиссера также не раскрывается. Все подробности съемок фильма пока что находятся в разработке.