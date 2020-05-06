Фото: ru.m.wikipedia.org
Новый фильм с Томом Крузом снимут в космосе
6 мая, 17:15Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Актер Том Круз, известный по фильму “Миссия невыполнима”, для съемки следующей кинокартины отправится в космос.
Как сообщает газета “Известия”, в съемках фильма будет участвовать также компания Space X Илона Маска и NASA.
Подчеркивается, что фильм не связан с франшизой “Миссия невыполнима”. Имя режиссера также не раскрывается. Все подробности съемок фильма пока что находятся в разработке.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей