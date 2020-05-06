Минздрав рассказал о связи числа тестов и количества пациентов с коронавирусом

Как сообщает газета “Известия” , средний показатель суточного прироста составляет 7,9%. Количество пациентов , у которых диагностировано ОРЗ в легкой форме составляет 51%, средней тяжести - 39%, и 11% тяжелых случаев.

Также, по мнению Малинниковой, число пациентов увеличивается из-за увеличения количества проводимых тестов. Она добавила, что если проводить тесты на коронавирус только тем пациентам, у которых есть явные его признаки, то ситуация ухудшится, так как бессимптомные пациенты продолжат заражать других.