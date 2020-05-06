Минздрав Башкирии сообщил о состоянии заболевших коронавирусом

В региональном минздраве подтвердили, что к настоящему моменту зарегистрировано 1160 случаев коронавирусной инфекции на территории Башкирии. Напомним, что за сутки было выявлено 24 заболевших.

По данным министерства, всего в больнице лечатся от COVID-19 440 человек. В удовлетворительном состоянии находятся 292 человека, в состоянии средней тяжести – 192 человек. Есть и пациенты в тяжелом состоянии. В ведомстве сообщили, что таких сейчас 34 человека, причем 18 из них находятся на ИВЛ. Есть также, по информации минздрава, и 417 человек, у которых заболевание проходит в легкой форме.

Что касается выписанных, то в пресс-службе минздрава сообщили, что за сутки с выздоровлением выписали 30 человек, всего количество выписанных достигло 289 человек. Новых смертей от коронавируса не зарегистрировано.

Есть также информация о госпитализированных с внебольничной пневмонией за сутки – 24. Из них обследованных на covid19 – 24. Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки – 8.