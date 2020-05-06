Лица Победы. Федор Усанов: В бою ползком доставлял ящики снарядов к нашим танкам

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам.

В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Усанов Фёдор Фёдорович. 1921 года рождения.

Из наградного листа:

«Гвардии помощник начальника техчасти полка по артснабжению при наступлении 15.12.1942 года на колесной машине, умело маневрируя по полю боя, доставлял боеприпасы к танкам под сильным артиллерийским, минометным, пулеметным огнем противника. Там, где колесная машина не могла проехать, товарищ Усанов ползком с ящиком снарядов двигался к танку и пополнял его боеприпасами, тем самым обеспечив успешное продвижение вперед танков.

За проявленное мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды.

Старший техник-лейтенант Усанов, участвуя в боях с момента ввода полка в прорыв, в период семидневного марша с боями, беспрерывно обеспечивал снабжение танков снарядами, в результате чего повседневно было обеспечено выполнение боевой задачи.

При продвижении машин с боеприпасами к танкам в районе села Белица колонна была встречена отходящими частями противника. Товарищ Усанов умело и энергично организовал оборону, отбил атаку взвода немецкой пехоты, лично уничтожил 12 солдат и офицеров противника и без потерь в срок явился с боеприпасами к танкам.

За проявленное мужество и отвагу награжден орденом Отечественной войны II степени.

Товарищ Усанов, участвуя в бою за город Шауляй, совершив ночной 90 километровый марш, своевременно обеспечил доставку и заправку боеприпасов к танкам и другим боевым подразделениям полка. Тем самым лично содействовал выполнению боевого приказа командования по овладению крупнейшим узлом коммуникации соединяющих Прибалтику с Восточной Пруссией.

За проявленное мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды».

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