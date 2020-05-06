Коронавирус «помог»: скончался популярный марийский артист, любимец уфимской публики

Накануне стало известно о трагической смерти Артура Ефремова — молодого певца, музыканта марийской эстрады, хорошо известного среди марийцев Башкортостана.

Известно, что 36-летний гармонист еще в октябре прошлого года попал в страшную аварию под Йошкар-Олой. Ефремов был за рулем и чудом выжил, но с тех пор проходил длительное лечение в реабилитационных центрах, так и не сумев выкарабкаться.

«Долго лежал в больницах. А тут и коронавирус подоспел — осложнение на легкие, организм так и в итоге не выдержал», — сообщается в группе поклонников творчества Артура Ефремова.

Артур Ефремов был частым гостем на концертных площадках города. Марийские мероприятия с его участием всегда собирали аншлаг и успех. С проектом «Чоным почын мурена» («Душа поет») вместе с другими артистами — Володей Матвеевым, Анатолием Зарецких, Эльвирой Трифоновой он выступал с концертами в городах и районах Башкирии. Все концерты с его участием неизменно собирали полные залы.

О своем знакомстве с артистом вспоминает марийский общественный деятель Башкирии Виталий Ялаев:

«Первая наша встреча с Артуром произошла 19 февраля 2015 года. Тогда мы организовали сразу две марийские дискотеки в Уфе и Бирске. Встретил Артура на вокзале, тогда помню мне показалось, что он слегка смущается, был немногословен… Но стоило ему вечером выйти на сцену — Артур преобразился, в глазах появился блеск. Зал забитый до отказа ликовал, ведь это было первое выступление Артура Ефремова в Уфе. К слову, на следующий день в Бирске мы вынуждены были ограничить вход, т. к. в зале ресторана «Аврора» не хватило мест для всех пришедших на дискотеку. Таков был дебют Артура в Башкирии. Затем было немало концертов и дискотек, и что всегда подкупало в Артуре — это его чувство юмора и безграничный позитив! Он всегда говорил мне, без конца переживающему за успех каждого мероприятия: «Виталя, не переживай, концерт пройдёт на высшем уровне! Иначе быть не может».

Свои соболезнования приносят поклонники артиста в социальных сетях.

«Просто шок. Почему молодые, талантливые уходят так скоро… Нет слов. Соболезнования жене и дочуркам! Очень жаль…».

«Ты еще такой молодой, а уже покинул нас. Будем скучать. Помнить, любить. Земля тебе пухом».

«Шок и непринятие. Я совсем недавно открыла для себя этого артиста… Однажды была на его концерте — это что-то! Он просто взрывал зал, заводил, зажигал… помню его слова: „Ну кузе шинчен кертыдаже!“ Мол, как можно сидеть, когда играет такая музыка! И ведь правда — никто не сидел на его концертах — танцевали и веселились все! Знаю, что он также был прекрасным отцом и супругом и очень любил свою семью. Лью слезы, не переставая… Бог забирает лучших».