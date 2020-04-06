Жители Башкирии смогут наблюдать за Суперлуной

На небе Башкирии с 7 на 8 апреля всплывет настоящая Суперлуна. На всей территории республики ее можно будет наблюдать невооруженным глазом.

Огромная луна появится над восточным горизонтом седьмого числа примерно в 18:57 вечера по местному времени. Через четыре часа после этого спутник Земли максимально приблизится к нашей планете и окажется в перигее.