Жители Башкирии смогут наблюдать за Суперлуной
6 апреля, 13:34ОбществоМинзаля АскароваФото: ganc-chas.by
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Эта возможность предоставится в ночь с 7 на 8 апреля, сообщают в уфимском планетарии.
На небе Башкирии с 7 на 8 апреля всплывет настоящая Суперлуна. На всей территории республики ее можно будет наблюдать невооруженным глазом.
Огромная луна появится над восточным горизонтом седьмого числа примерно в 18:57 вечера по местному времени. Через четыре часа после этого спутник Земли максимально приблизится к нашей планете и окажется в перигее.
Суперлуна от обычной полной луны отличается размером и яркостью. Она на 7% больше, чем привычная полная луна.
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