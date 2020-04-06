Власти Башкирии высчитали оптимальное время пребывания вне дома во время самоизоляции
Об этом сообщили на оперативке в правительстве РБ.
Сегодня, 6 апреля, на оперативном совещании в правительстве РБ руководитель администрации главы региона Александр Сидякин в своем докладе обозначил время, которое в условиях самоизоляции люди могут провести вне дома.
Прежде всего, предполагается, что жители республики должны будут перед выходом из дома пройти регистрацию на портале дорога02.рф, который начнет работу в ближайшие дни. При этом нужно будет указать цель и пункт назначения.
Полученное разрешение необходимо будет распечатать либо хотя бы сохранить на телефон, чтобы можно было его показать в случае общения с полицией или другими проверяющими. Список возможных целей такой поездки также ограничен.
Время такой поездки ограничено полутора часами.
Указ, в котором будут обозначены все эти моменты, будет подписан и опубликован сегодня сразу же после окончания оперативного совещания в правительстве.