Власти Башкирии разъяснили о передвижении на личном авто во время режима самоизоляции
Об этом сообщили на брифинге оперативного штаба по профилактеке коронавирусной инфекции в республике.
В частности, руководитель администрации главы республики Александр Сидякин заявил, что в режиме «жесткой самоизоляции» разрешено передвигаться на личном автомобиле по нескольким важным причинам: похороны близкого человека, работа (при этом важно иметь при себе паспорт и соответствующую справку с места работы – контроль за разрешительными документами будет ужесточен), поездка на дачу или сад (официальное открытие садового сезона – с 16 часов 10 апреля), визит к пожилым родственникам, нуждающимся в лечении, особом уходе, внимании.
Поездки на автомобиле будут ограничены временем в 90 минут. Маршрут при этом будет прослеживаться, уточнил Александр Сидякин. Для этого всем водителям необходимо будет зарегистрироваться на едином портале, который пока создается.
Соответствующий указ будет опубликован уже сегодня, на сайте правительства республики, 6 апреля.