Владимир Литвиненко рассказал, как Россия может вытеснить американский газ из ЕС

На этом постоянно растущем рынке значительную роль теперь смогут сыграть Соединенные Штаты, пишет forpost-sz.ru. О том, как Россия сможет повлиять на сложившуюся ситуацию, рассказал ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.

«Особенное значение для глобального энергетического сектора в ближайшее десятилетие будет иметь природный газ. И особенно сжиженный природный газ (СПГ), производство которого - самостоятельная отрасль газовой промышленности в связи с гибкостью логистических цепочек по сравнению с трубопроводными поставками», - рассказывает Владимир Литвиненко.

По мнению ректора Санкт-Петербургского горного университета, у России, безусловно, огромный потенциал для развития этой отрасли. Ежегодный объем производства уже через десять лет может достичь 140-160 миллионов тонн, что составляет порядка 20% мирового рынка. Востребованность поставок будет наблюдаться и со стороны Азии, и сто стороны Европы.

Однако «Газпром» не сможет наращивать объемы поставок в Европу. После завершения строительства «Северного потока-2» Евросоюз, вероятнее всего аргументируя это антимонопольными законами, не даст увеличить объемы продажи путем трубного транспорта.

Однако, как считает Владимир Литвиненко, из этой ситуации есть выход. «Если в трубе будет продукция других поставщиков, а не одного лишь «Газпрома», то ниша российского трубопроводного газа на рынке ЕС вполне может возрасти. Это произойдет в том случае, если по трубе будет поставляться газ, который, условно говоря, принадлежит «Роснефти», «Новатэку», «Лукойлу», иностранным инвесторам. Таким образом будет соблюдено условие ликвидации монополии доступа к экспортной трубе», - объясняет ректор.

При этом ЕС относит газ к экологически чистому топливу, а его нехватка в Европе на сегодня составляет от 50 до 80 миллиардов кубов. «И на эту нишу нацелены американцы. Будет стратегической ошибкой упустить реальную возможность ее перехватить», - считает Владимир Литвиненко.