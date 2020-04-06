В Московском регионе тест на коронавирус можно будет сдать дома
6 апреля, 20:47ОбществоФото: torange.biz
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Население Московского региона совсем скоро сможет проводить тесты на коронавирус прямо дома. В Роспотребнгадзоре сообщили, что позднее эта практика распространится на все регионы страны.
Как сообщает infox.ru, оказывать данную услугу будут специалисты Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD). Подчеркивается, что тест будет платный, однако его стоимость пока не называется.
Так, к гражданам будут доставлять специальные наборы, инструктировать их по вопросам проведения теста, а после забирать биоматериал на анализ. Результаты теста отправят на электронную почту. Срок проведения анализа составит один-два дня. Услуга начнет действовать с 6 апреля текущего года.
Специалисты подчеркивают, что домашнее тестирование поможет специалистам устанавливать наличие коронавируса на ранних стадиях. Кроме того, тесты помогут выявить вирус, даже если болезнь протекает бессимптомно.
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