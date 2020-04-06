В Московском регионе тест на коронавирус можно будет сдать дома

Как сообщает infox.ru, оказывать данную услугу будут специалисты Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD). Подчеркивается, что тест будет платный, однако его стоимость пока не называется.

Так, к гражданам будут доставлять специальные наборы, инструктировать их по вопросам проведения теста, а после забирать биоматериал на анализ. Результаты теста отправят на электронную почту. Срок проведения анализа составит один-два дня. Услуга начнет действовать с 6 апреля текущего года.