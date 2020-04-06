В Коммунарку поступило 62 новых пациента

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В московскую больницу в поселке Коммунарка за последние сутки поступило 62 пациента.
Об этом 6 апреля в своем профиле Facebook сообщил главврач учреждения Денис Проценко, сообщает газета «Известия».
По его словам, в стационаре сейчас проходят лечение 405 пациентов. У 357 из них диагноз - «пневмония». При этом только у 217 человек подтвержден коронавирус.
В реанимации сейчас находится 31 пациент, из которых девять - подключены к аппарату ИВЛ.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей