В Башкирии жители пожаловались на кашляющего продавца
6 апреля, 16:28ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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По мнению возмущенного покупателя, продавец создавал угрозу распространения коронавируса.
На брифинге минздрава Башкирии озвучили ситуацию, когда житель Башкирии заметил в магазине продавца, который раскладывал хлеб и кашлял.
Возмущенный покупатель рассказал об этом случае в социальных сетях, отметив, что на продавце к тому же не было ни масок, ни перчаток.
По словам начальника отдела Роспотребназдора Венера Изикаева, такое поведение является нарушением и о таких случаях лучше всего сообщать в Роспотребнадзор.
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