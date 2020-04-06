В Башкирии жители пожаловались на кашляющего продавца

На брифинге минздрава Башкирии озвучили ситуацию, когда житель Башкирии заметил в магазине продавца, который раскладывал хлеб и кашлял.

Возмущенный покупатель рассказал об этом случае в социальных сетях, отметив, что на продавце к тому же не было ни масок, ни перчаток.