В Башкирии выздоровел четвертый пациент с коронавирусной инфекцией
6 апреля, 12:22ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве Башкирии.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
— На данный момент у нас в республике также 10 подтвержденных случаев, из них уже четверо выздоровели: только что министр здравоохранения мне сообщил, что пациент из Дюртюлей выписался, — отметил глава региона.
При этом Радий Хабиров отметил, что в данный момент «на подвтерждение находится большое количество тестов», причем определенная часть из сдававших эти анализы окажутся носителями коронавирусной инфекции.
— Уверяю вас, мы ждем в ближайшее время положительные результаты, — добавил Радий Хабиров.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
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