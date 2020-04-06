В Башкирии сменились главврачи крупнейших больниц
6 апреля, 10:04ОбществоНадежда ВалитоваФото: glavarb.ru
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Речь идет о Тагире Гизатуллине из Нефтекамской ЦРБ и Мурад Авзалов из Янаульской ЦРБ.
Об этом сами врачи сообщили в своих социальных сетях. Тагир Гизатуллин, объявив о своем уходе с поста, поблагодарил команду больницы и жителей города за доверие.
Известно, что он теперь станет главврачом Республиканской клинической психиатрической больницы №1, а его на должности сменит Мурад Авзалов из Янаульской больницы.
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