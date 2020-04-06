В Башкирии пообещали очень сильный порывистый ветер

Госкомитет по чрезвычайным ситуациям в Башкирии дал прогноз, согласно которому, 7 апреля по востоку республики ожидается очень сильный ветер. Его порывы будут достигать от 21 до 26 метров в секунду.

«При усилении ветра, находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач», – отметили в комитете.