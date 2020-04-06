В Башкирии первый день дистанционного обучения начался со сбоев в работе

С 6 апреля школы Башкирии вернулись с продленных каникул к учебе, которая в связи с пандемией коронавируса будет проходить в дистанционной форме. Несмотря на заверения министра образования РБ Айбулата Хажина, жители региона, чьи дети «отправились» на интернет-уроки, отметили в соцсетях, что система работает плохо.

— Скорость конечно огого. Мы ничего не успели сделать, полкласса (судя по переписке родителей) рыдали. Где найти запись интересно? Задания надо сесть и сделать, нажимая на паузу, — пишет Гульшат Сафина.

— В том виде как сейчас — не годится, а исправить несложно, — отметила Айгуль Рашитова.

— Все школы перешли на АИС ОБРАЗОВАНИЕ (теперь всё виснет), работали бы все в своих дневниках и журналах, — считает Айгуль Ахметова.

— Платформы падают, интернет висит… еще надо подключить (ладно одну, вторая сама справляется). Большая вовлеченность родителей) Учителя строчат пулеметными очередями в месенджере. Надо реагировать. В общем, после всего пережитого ранее: удаленка, все дети круглые сутки дома — дистанционка станет контрольным выстрелом для некоторых, думаю… — пишет Наталья Балыкова.

Студенты нескольких вузов в соцсетях также отметили, что столкнулись с отсутствием допуска на образовательные платформы. Судя по всему, сотрудники, которые должны были проконтролировать организацию дистанционного обучения, проверили все, что угодно, кроме этого ключевого момента, необходимого для начала онлайн-уроков.

— Для учащихся школ сегодня первый пробный день. Где-то сегодня были сбои, в связи с чем у нас были обращения. Это связано с тем, что одномоментно в сети было порядка 500 тысяч подключений. Все технические вопросы сейчас решаются. Проблемы, которые у нас сегодня возникли, изучаются и по возможности устраняются, — прокомментировала советник отдела по работе с обращениями в соцсетях Управления Главы РБ по социальным коммуникациям Ляйсан Хайртдинова.