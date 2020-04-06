В Башкирии отказали в возможности удаленно «перекрепиться» в другую поликлинику
6 апреля, 14:26ОбществоМинзаля АскароваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Об этом сообщили в Минздраве Башкирии.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В Башкирии по-прежнему нельзя удаленно менять поликлинику, к которой прикреплен пациент. Для этого, как и прежде, необходимо ехать на место и заполнять заявление и анкету. Об этом рассказали в Минздраве Башкирии, отвечая на вопросы жителей.
Тем не менее, создание такой возможности в порядке исключения на время карантина облегчило было бы жизнь больных больших городов республики. Часть людей, прикрепленные в другом конце города, с наступлением самоизоляции предпочитают перекрепиться в поликлинику поближе к месту фактического жительства.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей