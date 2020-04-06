Центры занятости в Башкирии начнут работать удаленно

По ее словам, пока что всплеска безработицы на рынке труда не наблюдается, но есть понимание того, что «ситуация тревожная».

«Мы остановили прием людей, которые хотят зарегистрироваться в качестве безработных. С этой недели наши центры занятости приступают к работе в дистанционном режиме», – заявила Ленара Иванова. Позвонить, по ее словам, можно по телефону 8(347)218-07-07.