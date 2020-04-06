Спрос на удаленную работу в России вырос на 246%

По словам директора сервиса Алексея Захарова, трансформация рынка труда уже не позволит им быть таким же, как раньше. Сегодня удаленная работа доступна для представителей многих профессий. И она может стабилизировать финансовое положение россиян в условиях самоизоляции. Однако многие просто не знают, что можно работать из дома, добавил он.