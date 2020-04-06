Спрос на удаленную работу в России вырос на 246%

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По данным сервиса по поиску сотрудников Работа.ру, в начале апреля запрос россиян на удаленную работу увеличился на 246%.
Этот показатель оценивался с аналогичным показателем 2019 года, сообщает газета «Известия».
По словам директора сервиса Алексея Захарова, трансформация рынка труда уже не позволит им быть таким же, как раньше. Сегодня удаленная работа доступна для представителей многих профессий. И она может стабилизировать финансовое положение россиян в условиях самоизоляции. Однако многие просто не знают, что можно работать из дома, добавил он.
Отмечается, что в марте число удаленных вакансий в стране выросло на 71% по сравнению с прошлым месяцем. При этом соискателей удаленной работы стало больше на 220%.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей