Скандально известная экс-министр образования Башкирии изобразила «водоросль на волне»

Экс-министр образования Башкирии и бывший ректор Башкирского института развития образования Гульназ Шафикова в последнее время стала удивлять своих подписчиков в Инстаграме эффектными, но несколько странными фотографиями, напоминающими отдаленно фотоиллюстрации то ли для занятий йогой, то ли пособием по тетахилингу.

Каждую фотографию она сопровождает не менее интригующим текстом.

Так, в подписи к одной из наиболее завораживающих фотографий, Гульназ Шафикова приглашает своих собеседников «обратиться к ощущениям тела и изображать «водоросль на волне», занимаясь таким образом танцевально-двигательной терапией, чтобы «снять телесные блоки, почувствовать и полюбить свое тело».

Следующая похожая фотография, на которой лицо Гульназ Радмиловны осенило невероятное вдохновение, подписана советом не верить гороскопам и разобраться в себе, выяснив, наконец-то, свою внутреннюю позицию.

При этом на странице бывшей главной учительницы республики нет даже следов от ее прежней карьеры — ни от должности министра образования, ни от поста ректора целого института. Сообщается лишь, что она «практикующий психолог с 2002 года, доктор психологических наук, помогает взрослым и детям стать успешными и уверенными, проводит консультации очно, онлайн».

Перепосты с ее страницы уже начали расходиться по социальным сетям. Пользователи с изумлением интересуются: неужели точно этот человек несколько лет руководил всей сферой образования Башкирии?

Напомним, Гульназ Шафикова продолжительное время работала министром образования нашей республики, однако рассталась с должностью осенью 2018 года. Этому событию предшествовали два громких скандала, связанных с соцсетями.

Сначала Гульназ Шафикова опубликовала пост с множеством грамматических ошибок, неуклюже объяснив позднее его появление попыткой провести «эксперимент» над своими читателями. После этого случая данная фраза сразу стала мемом.

Во второй раз психолог Елена Садыкова обвинила Гульназ Шафикову в плагиате, когда та опубликовала на своей странице несколько абзацев из ее работы без ссылки на автора. Объяснения министра также выглядели не слишком убедительно.

После отставки с поста министра образования Шафикову назначили ректором в Башкирский институт развития образования. Против этого назначения сотрудники института устроили акцию протеста, писали петицию, однако назначение все же состоялось.

Источники сообщили Медиакорсети, что за время работы Шафиковой ректором уволились многие сотрудники. Она доводила до слез даже мужчин, как рассказал наш собеседник.

В августе прошлого года глава Башкирии Радий Хабиров публично посоветовал нынешнему главе минобра республики Айбулату Хажину прекратить череду скандалов в БИРО.