Премьер России считает недопустимым закрытие административных границ внутри РФ
6 апреля, 20:39ОбществоФото: kremlin.ru
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Мишустин заявил, что недопустимо закрывать границы регионов внутри страны. Кроме этого, он призвал региональные власти не путать свои полномочия с федеральными.
По словам премьер-министра, на минувшей неделе власти нескольких субъектов Федерации закрывали границы регионов, препятствуя въезду транспорта. Он отметил, что жалобы на это были услышаны федеральным правительством, и за выходные проблема была урегулирована, пишет RT.
Мишустин подчеркнул, что все ограничения должны отличаться адекватностью и коррелировать с теми, что введены правительством и лично президентом.
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