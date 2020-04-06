Премьер России считает недопустимым закрытие административных границ внутри РФ

По словам премьер-министра, на минувшей неделе власти нескольких субъектов Федерации закрывали границы регионов, препятствуя въезду транспорта. Он отметил, что жалобы на это были услышаны федеральным правительством, и за выходные проблема была урегулирована, пишет RT.