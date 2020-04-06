Поездки на личном авто и сады: коротко о новых правилах самоизоляции в Башкирии

Руководитель региона пояснил, можно ли будет отправиться в свои сады и передвигаться по городу на личном транспорте. Изменился также режим работы предприятий в республике. Все, что вам нужно знать, - по пунктам.

Заработает около тысячи предприятий

На прошлой неделе Радий Хабиров упомянул о возможной демократизации режима самоизоляции. Однако уже в этот понедельник, 6 апреля, он уточнил, что информация эта касалась сферы бизнеса и экономики. Поэтому по решению правительства Башкирии из режима самоизоляции выходят 974 предприятия. А это значит, что тысячи сотрудников с завтрашнего дня выйдут на работу.

Можно ли открывать садовый сезон?

Этот вопрос Радий Хабиров поднял на оперативном совещании без лишних упоминаний. В сады жители республики смогут ездить, но для этого нужно будет получить разрешение. По словам руководителя администрации главы республики Александра Сидякина, уже на этой неделе заработает портал doroga02, на которой с 10 апреля житель Башкирии сможет заполнить форму для получения разрешения на поездку в сад. При этом можно будет указать лишь один адрес садового участка. То есть каждую неделю ездить по разным адресам не получится.

Пользование личным автомобилем

Из предыдущего пункта вытекает вопрос, можно ли без угрозы штрафа передвигаться на личном автомобиле? Руководитель республики внес поправки режим о повышенной готовности и оказалось, что можно. Но и здесь нужно соблюдать определенные правила.

Возвращаемся к порталу doroga02. Там, после регистрации своего автомобиля, вам можно будет указать причину поездки. Выезжать можно в сад, на похороны, в магазин, на работу. Также ездить помогать пожилым родственникам, которые находятся в зоне риска. При этом на поездку по городу вам дадут лишь 90 минут, а в машине помимо водителя могут находиться лишь те люди, с которыми вы соблюдаете режим самоизоляции. Например, близкие родственники, члены семьи.

На портале пока ведутся технические работы. По словам Александра Сидякина, после обработки заявки разрешение на поездку придет на телефон. Его можно будет показать сотрудникам ДПС или правоохранительных органов. Дата регистрации и время, указанное в разрешении, будет проверяться хранителями порядка.

Изменения режима работы центров занятости

С этой недели центры занятости переходят на дистанционный режим. Об этом сообщила заместитель премьер-министра республики Ленара Иванова. Подать заявление на получение пособия по безработице, узнать о новых вакансиях или перерегистрироваться, если вы состоите на учете можно в дистанционном режиме через Интерактивный портал службы занятости населения РБ.