Нигериец, осужденный за изнасилование проститутки в Уфе, взял обратно слова про СИЗО

Представители регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний по Башкирии передали в редакцию Медиакорсети копию письма, подписанного молодым нигерийцем, который в начале марта был осужден в Уфе за изнасилование проститутки и вышел на свободу в связи с полным отбытием назначенного судом наказания.

После этого молодой человек вместе со своим другом побывал в редакции Медиакорсети и дал интервью, рассказав не только об обстоятельствах преступления, в котором его обвиняли, но и о времени, проведенном в заключении. При этом он признался, что неоднократно становился объектом оскорблений и унижений и даже был избит в камере. Сложно было также ему привыкнуть к рациону питания в СИЗО и санитарным условиям.

И вот теперь мы получили от представителей регионального УФСИН копию письма, подписанного нашим недавним гостем, в котором он объяснил все моменты, которые, вероятно, возмутили представителей пенитенциарной системы, плохим знанием русского языка, а также обычаев и порядков, принятых в нашей стране.

Публикуем полностью письмо Осиа, а также предоставляем возможность читателям самим сделать соответствующие выводы.