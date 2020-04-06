Лица Победы. Анатолий Рябинин: В время прорыва обороны противника исправлял связь

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Рябинин Анатолий Иванович. 1926 года рождения

Из наградного листа:

«Награжден медалью «За отвагу» за проявленное мужество во время прорыва обороны противника, где, будучи связистом, давал бесперебойную связь и во время порывов провода под сильным артиллерийским огнем своевременно исправлял линию».

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