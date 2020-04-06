Губернатор Новосибирской области рассказал об условиях отмены самоизоляции

Об этом он сказал в понедельник, 6 апреля, в ходе оперативного совещания, сообщает газета «Известия».

Травников дал поручение Роспотребнадзору области подготовить рекомендации для прекращения режима самоизоляции, который был ранее продлен до конца апреля.

Он также рассказал, что в конце недели планируется расширение списка предприятий, которые смогут возобновить работу.