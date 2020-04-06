Губернатор Новосибирской области рассказал об условиях отмены самоизоляции
6 апреля, 20:48ОбществоФото: pixabay.com
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По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, режим самоизоляции в регионе может быть отменен, если позволит ситуация с распространением коронавируса.
Об этом он сказал в понедельник, 6 апреля, в ходе оперативного совещания, сообщает газета «Известия».
Травников дал поручение Роспотребнадзору области подготовить рекомендации для прекращения режима самоизоляции, который был ранее продлен до конца апреля.
Он также рассказал, что в конце недели планируется расширение списка предприятий, которые смогут возобновить работу.
По данным на 5 апреля в регионе зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусом.
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