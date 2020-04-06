Глава Башкирии раскритиковал школьные сухпайки

«Там все с толком: и гречка, и сахар, и подсолнечное масло, - отметил он. - Но почему почти ничего нет из республики? Мы же масло подсолнечное производим. А печенье - из Московской области… У нас что, печенье не пекут? Да на каждом шагу», – возмутился глава.