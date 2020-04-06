Глава Башкирии раскритиковал школьные сухпайки
6 апреля, 17:23ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Радий Хабиров попросил увеличить в наборах долю башкирской продукции.
Руководитель региона на оперативном совещании сначала похвалил состав сухих пайков для школьников, имеющих право на льготное школьное питание.
«Там все с толком: и гречка, и сахар, и подсолнечное масло, - отметил он. - Но почему почти ничего нет из республики? Мы же масло подсолнечное производим. А печенье - из Московской области… У нас что, печенье не пекут? Да на каждом шагу», – возмутился глава.
Вопрос поставки школьного питания Радий Хабиров поручил проработать с местными производителями. Он заявил, что наверняка предприятия готовы снизить цену, лишь бы обеспечить себе стабильный сбыт продукции.
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