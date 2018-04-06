Выпускник уфимского юридического института МВД рассказал о службе на Гаити

В мае 2016 года Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити насчитывала в своём составе 4698 человек военного и полицейского персонала из 44 стран мира.

В настоящее время количество международных полицейских, приглашенных ООН в Гаити в качестве экспертов – около 300 человек, шесть из которых - сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации.

В их число посчастливилось попасть выпускнику Уфимского юридического института МВД - Алексею Эшмакову. Сейчас он работает в УМВД России по Кировской области.

В институте МВД Алексей учился в группе углубленного изучения иностранных языков. Это помогло ему сдать экзамены в Центре подготовки миротворцев МВД, по результатам которых он был направлен в служебную командировку на Гаити.

Вернувшись на Родину, Алексей поделился с нами некоторыми подробностями своей поездки.

- Российские офицеры в составе миротворческих миссий также служат в Судане, Конго, Колумбии и других странах, - рассказывает Алексей. – Куда отправят меня, я не знал, а когда стало известно, что предстоит отправится на Гаити – обрадовался: выпал шанс подтянуть французский.

В составе миссии я был полтора года.

Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити (МООНСГ) существует с 2004 года. Она была учреждена Резолюцией Совета Безопасности ООН после вооруженного конфликта в стране и поставила задачу международному полицейскому контингенту по восстановлению законности и поддержанию правопорядка, подготовке гаитянских полицейских, защите персонала и имущества ООН.

- Что входило в ваши обязанности?

- Работал с гаитянскими коллегами в ежедневном режиме: делился опытом и знаниями, советовал, помогал в решать текущие вопросы, обучал и тренировал. В общем приходилось действовать по ситуации: выезжать на совместное патрулирование, производить осмотры места происшествий, организовывать охрану гуманитарных грузов. (После опустошительного урагана Мэтью в 2016 году, когда по разным оценкам погибло около полутора тысяч человек, обстановка в стране граничила с гуманитарной катастрофой. В некоторых регионах страны голод вынуждал людей заниматься грабежами на дорогах). Также приходилось контролировать соблюдение местной полицией прав граждан, условия содержания задержанных по подозрению в совершении преступлений.

Практически ежедневно я выезжал в разные подразделения полиции региона (комиссариаты). В зависимости от просьб коллег и задач руководства проводил инструктажи, вместе коллегами планировал и проводил операции по задержанию преступников, организовывал охрану во время массовых мероприятий, обеспечивал порядок на выборах и т.д. После того, как набрался опыта, я был назначен на должность персонального советника начальника полиции одного из регионов страны.

- Как относятся полицейские Гаити к такой помощи? На каком языке вы общались?

- Общались на французском, большинство гаитян говорят на нем. Гаитянские коллеги за помощь благодарны. К России относятся с уважением, как к сильной стране. Хотя о нас им мало известно, не могут сказать, например, где Россия находится. Часто спрашивают, какой у нас официальный язык. Когда говоришь русский - удивляются. Для них официальным может быть только английский или французский, все остальное - местные наречия.

В Гаити есть полицейская академия, там также работают голубые береты (международный полицейский контингент), однако полиция Гаити молода (была вновь сформирована в 1996 году) и им все равно пока не хватает навыков, опыта, знаний буквально во всем. Общий уровень профессионализма отстает от международных стандартов.

- А местные жители?

- Местные – своеобразные. Разговаривают на креольском языке, по звучанию он напоминает французский. С нами работал переводчик с креольского. Сами они очень открытые, общительные. Интересуются иностранцами, многие хотят уехать, так как жить в Гаити тяжело. Трудно найти работу. Высочайший уровень бедности, экономические и социальные проблемы. Из-за этого часто выходят на демонстрации, устраивают забастовки. Подавляющее большинство гаитян - католики, но это не мешает многим из них практиковать вуду - традиционный культ, который был унаследован от их африканских предков. Про шаманов вуду рассказывают всякие небылицы, начиная про то, что они могут предсказывать будущее и лечить болезни, кончая тем, что они могут оживлять мертвых и делать из них – зомби для использования в качестве рабов.

Если говорить о преступниках, то в целом, как и везде - кражи, конечно, наиболее распространены. Народ мало доверяет полиции и бывают случаи самосуда. Из-за слабости правоохранительной системы Гаити - это транзитный пункт наркоторговцев на пути из Южной Америки (и Ямайки) в США.

- Какой у вас был график? Как вы отдыхали?

- Работа без выходных, примерно раз в четыре месяца удавалось выехать на пару недель домой. Семью к месту службы перевозить запрещено, поэтому поддерживали связь по Интернету.