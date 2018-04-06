В уфимском парке им. Якутова появились новые скульптуры коричневого цвета

Одна из них – кружащиеся девочки – появились возле дороги. Во второй скульптуре изображен парень, запускающий в небо планер.

Как сообщили в администрации столицы, композиции созданы по образцу скульптур, украшающих парк еще в 50-х годах прошлого века. «Вместе с фигурами, которые появились в прошлом году, они создают в старейшем парке Уфы особую атмосферу уюта, напоминают о связи поколений», считают они.