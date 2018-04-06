В уфимском парке им. Якутова появились новые скульптуры коричневого цвета
Сегодня, 15:48ОбществоЗиля Аскерова
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На главной аллее старейшего парка Уфы установили скульптуры двух танцующих девушек.
Одна из них – кружащиеся девочки – появились возле дороги. Во второй скульптуре изображен парень, запускающий в небо планер.
Как сообщили в администрации столицы, композиции созданы по образцу скульптур, украшающих парк еще в 50-х годах прошлого века. «Вместе с фигурами, которые появились в прошлом году, они создают в старейшем парке Уфы особую атмосферу уюта, напоминают о связи поколений», считают они.
Напомним, реконструкция парка имени Якутова началась в 2016 году. За это время в парке появились множество новых арт-объектов.
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