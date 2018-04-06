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В уфимском парке им. Якутова появились новые скульптуры коричневого цвета
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В уфимском парке им. Якутова появились новые скульптуры коричневого цвета

Сегодня, 15:48ОбществоЗиля Аскерова
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