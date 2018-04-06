В Уфе заработала социальная гостиница для подростков, попавших в беду
Сегодня, 10:12ОбществоТатьяна Майорова
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Она предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от 11 до 18 лет.
В Орджоникидзевском районе Уфы открылась социальная гостиница для трудных подростков. Об этом сообщили в Министерстве семьи, туда и соцзащиты населения Башкирии.
Гостиница создана на базе Республиканского социально-реабилитационного центра по улице Победы, 26а.
По словам директора гостиницы Миляуши Мурзагалиной, сейчас в ней уже находятся 16 детей, которым предоставлено медобслуживание, социально-педагогическая и социально-психологическая реабилитация и коррекция. Все они, по словам директора гостиницы, имеют возможность продолжать обучение в образовательных учреждениях, заниматься спортом и активным отдыхом.
Примечательно, что в гостиницу могут обратиться могут дети от 11 до 18 лет, в том числе и вместе с родителями.
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