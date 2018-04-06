В Уфе заработала социальная гостиница для подростков, попавших в беду

В Орджоникидзевском районе Уфы открылась социальная гостиница для трудных подростков. Об этом сообщили в Министерстве семьи, туда и соцзащиты населения Башкирии.

Гостиница создана на базе Республиканского социально-реабилитационного центра по улице Победы, 26а.

По словам директора гостиницы Миляуши Мурзагалиной, сейчас в ней уже находятся 16 детей, которым предоставлено медобслуживание, социально-педагогическая и социально-психологическая реабилитация и коррекция. Все они, по словам директора гостиницы, имеют возможность продолжать обучение в образовательных учреждениях, заниматься спортом и активным отдыхом.