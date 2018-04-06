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В Уфе заработала социальная гостиница для подростков, попавших в беду
Сюжеты:
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В Уфе заработала социальная гостиница для подростков, попавших в беду

Сегодня, 10:12ОбществоТатьяна Майорова
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