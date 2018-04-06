В Общественной палате Башкирии разберутся с бездомными собаками

- 10 апреля мы проведем круглый стол, на котором обсудим ситуацию с бездомными собаками, - сказала Ольга Панчихина . - Пригласим все заинтересованные стороны. Потом наши предложения отправим в Госсобрание республики и в Общественную палату России.

- Недавно известная телеведущая Малышева заявила, что всех бродячих собак надо отстреливать, - высказался модератор диспут-клуба, профессор кафедры политологии, социологии и философии БАГСУ Сергей Лаврентьев. - Бурная дискуссия поднялась, некоторые даже предлагали отстранить ее от работы. В самом деле проблема сложная. Нужны приюты для животных. Кто их будет создавать? Может, надо повысить ответственность тех людей, кто сначала взял собаку, а потом выгнал на улицу?