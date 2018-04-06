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В Общественной палате Башкирии разберутся с бездомными собаками
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В Общественной палате Башкирии разберутся с бездомными собаками

Сегодня, 14:39ОбществоРазиф Абдуллин
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