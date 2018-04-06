В Башкирии стало известно, какую стипендию будут получать студенты
Сегодня, 14:24ОбществоЗиля Аскерова
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Согласно данным официального интернет-портала правовой информации, Рустэм Марданов утвердил размер стипендий для студентов и аспирантов республики.
Академическая стипендия для студентов вузов назначена в размере 1 541 рублей, для студентов ссузов – 620 рублей в месяц. Социальную стипендию, соответственно, будут получать в размере 2 312 и 930 рублей ежемесячно.
Стипендия, назначенная аспирантам и ассистентам-стажерам, составляет от 2875 до 6900 рублей.
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