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В Башкирии стало известно, какую стипендию будут получать студенты
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V bashkirii bolshe studentov stanut poluchat socialnuyu stipendiyu 105708

В Башкирии стало известно, какую стипендию будут получать студенты

Сегодня, 14:24ОбществоЗиля Аскерова
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