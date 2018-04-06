В Башкирии погода на Пасху может немного испортиться

В ближайшие несколько дней погода в Башкирии может ухудшиться. Об этом сообщили представители Башгидромета.

Сегодня, в пятницу, 6 апреля, днем в отдельных районах республики ожидается мокрый снег с дождем. На улицах и пешеходных тротуарах будет осложнять движение гололед. При сохранении таких погодных условий возможно налипание мокрого снега на провода и .

Синоптики также прогнозируют северо-восточный ветер, который при порывах может достигать 7-12 м/с.

Тем не менее, весна понемногу берет свое, так что даже при пасмурной погоде днем воздух местами прогреется до +6 градусов.

Ночью на территории республики пока будет сохраняться минусовая температура.