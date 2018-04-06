В Башкирии директор зоопарка морил голодом животных из Красной книги

Животные в итоге были истощены, находились в грязных и холодных помещениях, которые не соответствовали условиям их обитания. Кроме того, 7 особей птиц и хищных животных, занесенных в Красную книгу, находились в зоопарке без документов, в том числе разрешения Минприроды России на их содержание.

По результатам проверки директора организации привлекли к ответственности по ст.8.35 КоАП РФ (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных) и ч.6 ст. 13.7 (жестокое обращение с животными, в том числе их истязание, повлекшее гибель или их увечья) и оштрафовали на 25 тысяч рублей. На основании собранных прокуратурой материалов судом принято решение о конфискации зверей, занесенных в Красную книгу. Отметим, что зоолунапарк не раз оказывался под пристальным вниманием зоологов и общественников. В социальной сети была создана петиция с требованием закрыть его, однако, судя по всему, ни к чему это не привело.