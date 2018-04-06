Роспотребнадзор оштрафовал 37 отелей за завышение цен во время ЧМ-2018

Еще в 2016 году правительством РФ была установлена максимальная стоимость для гостиниц на время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу-2018. Учреждения индустрии гостеприимства не могут брать со своих клиентов сумму, превышающую указанную стоимость.