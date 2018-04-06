Роспотребнадзор оштрафовал 37 отелей за завышение цен во время ЧМ-2018
Сегодня, 15:30Общество
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За неделю Роспотребнадзор обнаружил 37 инцидентов завышения цен на гостиничное обслуживание во время Чемпионата мира по футболу 2018. Сообщается, что всего ведомство выявило 539 подобных случаев.
Также у 110 отелей отсутствует свидетельство о прохождении классификации.
Как написал портал rns.online, за неделю Роспотребнадзором было выписано штрафов на 4,4 миллиона рублей.
Еще в 2016 году правительством РФ была установлена максимальная стоимость для гостиниц на время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу-2018. Учреждения индустрии гостеприимства не могут брать со своих клиентов сумму, превышающую указанную стоимость.
Напомним, ЧМ-2018 состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут в 11-ти российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
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