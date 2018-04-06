Председатели двух уфимских УИКов будут привлечены к ответственности

Ранее в Уфе состоялась встреча с членом ЦИК России Евгением Шевченко, где рассматривались жалобы корреспондентов «Эха Москвы в Уфе» Дарьи Кучеренко и Руслана Валиева, заявивших об ошибках при подведении итогов выборов президента 18 марта. Перед этой встречей члены двух уфимских УИКов направили в надзорные ведомства районные ТИКи заявления с просьбой провести проверки нарушения закона о выборах.