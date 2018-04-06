Председатели двух уфимских УИКов будут привлечены к ответственности
Сегодня, 17:33ОбществоЗиля Аскерова
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Прокурор Башкирии Андрей Назаров разрешил прокурорам Ленинского и Советского районов Уфы привлечь председателей УИКов №413 и №175 к административной ответственности.
Сюжеты: Выборы-2018
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК России.
Ранее в Уфе состоялась встреча с членом ЦИК России Евгением Шевченко, где рассматривались жалобы корреспондентов «Эха Москвы в Уфе» Дарьи Кучеренко и Руслана Валиева, заявивших об ошибках при подведении итогов выборов президента 18 марта. Перед этой встречей члены двух уфимских УИКов направили в надзорные ведомства районные ТИКи заявления с просьбой провести проверки нарушения закона о выборах.
Подробнее об этом читайте в наших материалах.
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