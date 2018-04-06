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Башкирские школьники смогут снять свое 3D-кино с помощью МТС
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Башкирские школьники смогут снять свое 3D-кино с помощью МТС

Сегодня, 13:20Общество
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