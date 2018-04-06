Башкирские школьники смогут снять свое 3D-кино с помощью МТС

Победитель специальной номинации федерального конкурса «Кинозал» получит возможность перевести собственную киноленту в 3D-формат и подготовиться к участию в международном стереофестивале.

Лучшую работу для создания стереофильма выберет мастер проекта «Поколение М» Юрий Литвинов, генеральный продюсер компании «АСТРА Иджис Альянс», создавшей 3D-версии блокбастеров «Экипаж», «Притяжение» и «Салют-7». Победителем станет короткометражный фильм, произведённый по основным канонам стереосъёмки, и максимально подходящий для 3D-демонстрации. Увлекательные факты о стереокино участники проекта узнают из онлайн-видеоурока, снятого в рамках проекта.

Творческое киносостязание пройдет на площадке проекта МТС «Поколение М», принять участие в нем смогут подростки 15-18 лет из всех регионов России. Ребятам предлагается создать собственную короткометражную картину на тему «Онлайн-поколение», которая расскажет об интересах тинейджеров в цифровом пространстве, влиянии технологий на современный мир и жизнь каждого человека. Работы, снятые в свободном жанре и на любое оборудование, включая камеру мобильного телефона, принимаются на сайте проекта pokolenie.mts.ru до 30 апреля 2018 года.

«Проект «Поколение М» от компании МТС даёт молодым людям возможность оценить себя в одной из самых востребованных в мире профессий. Наша команда под эгидой Киностудии РФГ расширит спектр знаний ребят, раскрыв магическую власть стереокино. Ребята узнают, почему 79% кинозалов в России демонстрируют 3D-фильмы, по какой причине их уже посмотрели десятки миллиардов зрителей, а сами киноленты заработали сотни миллиардов рублей. Проект даст понимание, что потребность в стереофильмах предоставляет огромные перспективы для самореализации подрастающего поколения молодых кинематографистов. К тому же, мы удивим подростков, научив снимать камерой обычного смартфона фильм для формата 3D», — поделился генеральный продюсер компании «АСТРА Иджис Альянс», мастер проекта «Поколение М» Юрий Литвинов.

«Как оператор цифровых услуг, МТС стремится сделать современные технологии максимально доступными для самой широкой аудитории. В рамках специальной номинации проекта «Поколение М» мы наглядно продемонстрируем, что фильмы подростков, снятые даже на обычный смартфон, могут быть максимально зрелищными и увлекательными. Победителя ждет уникальный шанс превратить собственный фильм в настоящий блокбастер под руководством профессионалов. Благодаря онлайн-механике проекта, в творческом соревновании сможет принять участие каждый ребенок, независимо от места проживания, ведь главной целью проекта является предоставление равных возможностей для жителей всей страны», — подчеркнула руководитель благотворительных программ МТС, лидер проекта «Поколение М» Екатерина Филатова.

Итоги конкурса будут подведены в мае 2018 года. Авторы лучшего фильма в основной номинации войдут в состав профессиональной съемочной группы. Они примут участие в создании картины «Выйти из группы», основной темой которой станет жизнь подростков в социальных сетях.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит больше 90 признанных мастеров: режиссеры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, аниматор Константин Бронзит и студия «Мельница», студия «Непоседы», певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев, Игорь Гуляев и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших анимационных и киностудиях России до выхода на большую сцену вместе со звездами.

При этом МТС использует инновационные механизмы филантропии, создавая в России массовое движение юных благотворителей. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 15 миллионов рублей, которые направлены на 42 детские операции.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» и других.

О киностудии «Русская Фильм Группа»

«Корпорация Русская Фильм Группа» на сегодняшний день — один из самых динамично развивающихся игроков на рынке кинопродукции. «РФГ» является Лауреатом Международной премии «Элита национальной экономики», а также членом Фонда содействия развитию предпринимательства.

«Корпорация Русская Фильм Группа» была основана в 2000 году. За годы деятельности было реализовано и спродюсировано более 12 российских и международных проектов. Одной из первых Корпорация «РФГ» стала сотрудничать с зарубежными специалистами кинопроизводства, актерами и режиссерами.