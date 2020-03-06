Житель Уфы «застрял» в питерской больнице и не может добраться домой

Житель Уфы попал в трагическую ситуацию. 59-летний Радик Рустамханов стал инвалидом еще в 2016 году после того, как попал в серьезную аварию. Тогда мужчина находился в Москве на заработках. У него были цели в жизни и надежда н светлое будущее. Однако все закончилось не так радужно.

— Я переходил дорогу, меня сбила машина, - с горечью вспоминает Радик. – Получил перелом шейки бедра, и в одно мгновение стал инвалидом.

Тогда оперировать в Москве его отказались, и он вернулся на родину. В Уфе за четыре года ему сделали две операции, поставили имплант. После получения травмы с работы сразу уволили и платить за съемную квартиру оказалось невозможным. Так Радик Рустамханов начал жить на улице.

— Днем хожу по улице, ночью сижу в кафе в центре города. Когда на смене парни, они спокойно ко мне относятся, не выгоняют. Если девушка работает, все время вызывает охрану. Я же ничего плохого не делаю, не пью, мне просто жить негде, — рассказывает мужчина.

У 59-летнего мужчины никого нет. С женой он развелся много лет назад, с единственным сыном она ему общаться запрещает. А родной брат, по словам Радика, когда-то помог его жене переоформить квартиру на ее имя. Теперь отец и брат остался никому не нужным, без гроша в кармане и крыши над головой.

В конце февраля Радику Рустамханову снова потребовалась операция. На этот раз по замене импланта. Его определили в больницу в Санкт-Петербурге. Добрые люди помогли ему купить билет до большого города. Уже 11 марта его выпишут и Радику снова придется думать, где взять деньги на обратный билет. Чтобы добраться до родного города ему нужно 5 тысяч рублей на поезд и 600 рублей, чтобы добраться из больницы до вокзала.