Зеленский вспомнил свой отдых в Крыму

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В интервью турецкому телеканалу украинский президент рассказал, что 10 лет его семья отдыхала в Крыму, пока тот не стал частью России.
Президент Зеленский заявил, что никто не любит полуостров так, как украинцы. При этом он же отметил, что за то время пока Крым был украинским в него практически не инвестировали. По мнению Зеленского, это частично объясняет то, почему крымчане так и не почувствовали себя украинцами, пишет rns.online.
Также президент Украины рассказал, что Крым для его страны – «стратегический вопрос». И о том, что поднимал крымский вопрос на встрече «нормандской четверки». Но остальные участники встречи не поддержали стремление Украины отойти от темы войны на Донбассе.
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