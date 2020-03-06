Зеленский вспомнил свой отдых в Крыму

Президент Зеленский заявил, что никто не любит полуостров так, как украинцы. При этом он же отметил, что за то время пока Крым был украинским в него практически не инвестировали. По мнению Зеленского, это частично объясняет то, почему крымчане так и не почувствовали себя украинцами, пишет rns.online.