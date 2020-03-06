В России новый заболевший коронавирусной инфекцией

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Оперативный штаб по профилактике коронавируса сообщает, что заболел гражданин Италии.
Как сообщает RT, новый случай заражения завозной. Инфекцию обнаружили у итальянца. Он госпитализирован, за его состоянием ведется наблюдение.
Медики отмечают, что болезнь протекает в легкой форме. Состояние пациента удовлетворительное.
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