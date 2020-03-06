В Москве обнаружили сейф позапрошлого века со следами взлома

Ориентировочная дата изготовления сейфа – 19 век, максимум начала 20-го. Сейфы компании «Меллер» считались очень надежными и их могли позволить себе только состоятельные люди. Чаще всего их покупали для нужд различных учреждений, пишет rns.online.

Отмечается, что сейфы или «несгораемые кассы» «Меллера» изготавливались по особой технологии. Металлические детали делались методом горячей ковки, что существенно повышало прочность. В пространстве между стенками находился уплотненный асбест.