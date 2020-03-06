В Копейске под за неуплату налогов будут судить депутата

Как сообщает издание kursdela.biz, по данным следствия, Толкачев привел предприятие “Пирамида” к банкротству. Вместе с этим он подписал несколько фиктивных договоров аренды от лица предприятия. В декларации же он указал вычеты по данным сделкам, что снизило общий процент налога. По данным следствия, он не уплатил порядка 16 миллионов рублей.

Также Толкачев предоставил ложные сведения об уплате налогов за 2014 год, таким образом пытаясь возместить 12 миллионов рублей. В результате проверки было установлено, что он завысил эту сумму в два раза.

В результате имущество Толкачева оказалось под арестом. Однако он считает дело сфабрикованным. Депутат уже направил апелляцию в арбитражный суд. Также он уверен, что недоплаты не была, а срок давности по этим делам уже прошел, так как события происходили в 2012 - 2014 годах.

По мнению Толкачева, уголовное преследование связано с конкурентами по бизнесу. Он отправил 14 жалоб прокурору, но ответа не получил.