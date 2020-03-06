В Башкирии пропал 14-летний и 15-летний подросток

Подростки исчезли из дома 5 марта в Стерлитамаке. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик» сообщили, что Виталий и Алексей ушли в неизвестном направлении.

ГорОбзор.ру удалось выяснить, что в последнее время детей часто видели в компании гораздо старших парней, которых одноклассники охарактеризовали, как странных.

Фото: Поисково-спасательный отряд «Отклик»

Приметы Алексея Янтураева: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, темные короткие волосы, карие глаза.

Был одет: шапка черного цвета, куртка под камуфляж с надписью на спине, темно-синие джинсы, черные берцы.

Фото: Поисково-спасательный отряд «Отклик»

Приметы Виталия Бычкова: карие глаза, худощавое телосложение, русые короткие волосы, карие глаза.

Был одет: шапка оранжевого цвета, куртка зеленого цвета, синие джинсы, синие кроссовки, темно-синий рюкзак.