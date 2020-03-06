Уфимцы подарили 400 тюльпанов женщинам, которые борются с онкологией

5 марта холл паллиативного отделения онкологического диспансера наполнили цветы и приятная суета. В палату к каждой пациентке доставили букет свежих тюльпанов и десерты к чаю. Цветы встречали удивленно, трепетно, иногда даже со слезами.

— Сегодня у нас такое хорошее настроение. Цветы будто оживили все вокруг, – разводит руками и улыбается Любовь Кудряшова, заведующая отделением. – А еще эти стрижки! Простые, казалось бы вещи, а столько счастья в глазах.

Фото: Лиана Гайнанова

Холл стал маленькой версией салона красоты. Татьяна Овсянникова, стилист-парикмахер и ее команда работала без остановки несколько часов подравнивая, подстригая, укладывая всех желающих.

— Для того, чтобы пойти в парикмахерскую нужно время, состояние, настроение. Не у всех такая возможность есть. Поэтому мы и пришли сами, – рассказывает она. – Готовы сделать стрижки в адаптивных условиях. Например, одну из пациенток стригли стоя, сидеть не может по состоянию здоровья.

Акция была организована командой АНМО «Уфимский хоспис», которая занимается организацией работы первого в регионе хосписа. Строительство начнется весной этого года.